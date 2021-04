Bij aanvang van de formatie moet ook binnen partijen een wat-nu-debat worden gevoerd

Een politieke partij is volwassen als ze zowel recalcitrante jongeren als eigenwijze oudgedienden in haar gelederen heeft. Zonder parmantige jeugdafdeling heeft een beweging geen toekomst; zonder eminente grijsaards heeft ze kennelijk geen verleden van betekenis. Zulke voorname senioren heten ‘partijprominent’ (als hun mening welkom is) of ‘mastodont’ (als de rest vindt dat ze hun mond moeten houden). Posities die hun ooit werden toevertrouwd, bewijzen dat ze destijds als capabel, intelligent en politiek sensitief werden getaxeerd. Aan rijpe ervaring in verantwoordelijke functies ontlenen ze de vrijmoedigheid om zich ook in het heden uit te laten over actuele politieke kwesties. Ze hebben niks meer te bereiken of te verliezen. Dat maakt ..

