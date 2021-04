Onrust over Koningsspelenlied Zij aan zij. ‘Jiggyjig’ betekent ‘geslachtsgemeenschap’ in straattaal

Er is onrust onder christelijke ouders en op christelijke scholen over het Koningsspelenlied ‘Zij aan Zij’. Het woord ‘jiggyjig’ in de tekst zou ‘geslachtsgemeenschap’ kunnen betekenen.

