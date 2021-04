Meino Smit over zijn plannen over duurzame landbouw: ‘We hebben vijf keer zo veel boeren nodig’

Boer en onderzoeker Meino Smit vindt het tijd voor drastische verandering in de Nederlandse landbouw. Minder export en een grotere diversiteit aan gewassen. Want de sector is volgens hem lang niet zo productief en duurzaam als de cijfers ons laten zien.

‘Nederland voedt de wereld’, is een veelgehoorde slogan in landbouwkringen. Onze landbouw is uniek en wordt elk jaar innovatiever, duurzamer, arbeidsproductiever, luidt de claim. En het is een motor van de economie. Ook in coronajaar 2020 steeg de export: naar ruim 95 miljard euro. Een record. Na de Verenigde Staten is Nederland de grootste landbouwexporteur ter wereld. Iets om trots op te zijn, aldus vertrekkend minister Carola Schouten: ‘Deze exportcijfers zijn geen doel op zich, maar weerspiegelen de kracht, het innovatieve ondernemerschap en de unieke logistieke positie en expertise van de Nederlandse agrifoodsector.’

In de aanloop naar een kabinetsformatie is het hoog tijd om de werkelijkheid in beeld te brengen, vindt boer en onderz..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .