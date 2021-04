Planbureau wil dat landbouw inschikt

Amsterdam

Boeren zullen de komende jaren tienduizenden hectares grond moeten inleveren om plaats te maken voor nieuwe natuur, woningbouw en het opwekken van duurzame energie. Bijna 60 procent van de grond in Nederland is nu in gebruik voor landbouw. Als alle ruimtelijke plannen worden uitgevoerd, zal dat teruggaan naar de helft in 2050: een vermindering van zo’n 180.000 hectare. Dat staat in het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte, dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) donderdag presenteert. Het PBL is de belangrijkste adviseur van het Rijk op het gebied van ruimtelijke ordening en dient de regering gevraagd en ongevraagd van advies. Volgens het PBL staat het nieuwe kabinet voor dringende keuzes bij de toek..

