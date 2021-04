Er komt extra zorgpersoneel uit zowel Nederland als de Verenigde Staten om het overbelaste zorgsysteem in het Caribisch deel van het Koninkrijk wat lucht te geven. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) schrijft dat er nog eens twintig Amerikaanse ic-verpleegkundigen en acht ic-artsen helpen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met deze nieuwe lichting verdubbelt het aantal Amerikaanse zorgmedewerkers daar. <

‘Criminelen misbruiken cliënten uit de zorg’

Tientallen zorgaanbieders zijn crimineel en maken misbruik van cliënten door hen in te zetten voor onder meer drugshandel en witwassen. In het hele land runnen criminelen zorginstellingen en maken misbruik van bewoners en hun zorggeld. Dat komt naar voren uit onderzoek van RTL Nieuws. <

Ziekenhuizen maken afspraak over kosten ic

Zeven ziekenhuizen in Gelderland en Overijssel hebben met zorgminister Tamara van Ark een afspraak kunnen maken over een vergoeding voor het opschalen van de ic-zorg. Topman Eric Kroon van het Deventer Ziekenhuis, een van de zeven, bevestigt een bericht van de zorgsite Skipr. Het ministerie kan er nog niets over zeggen, omdat de Tweede Kamer volgende week pas wordt ingelicht. <

Boskalis heeft bergers op Eemslift Hendrika

Boskalis heeft vier leden van het bergingsteam aan boord gekregen van het Nederlandse schip Eemslift Hendrika, dat stuurloos voor de Noorse kust drijft. De vier gaan proberen het schip onder controle te krijgen. <

Drietal aangehouden om diefstal autospiegels

In Amsterdam zijn drie mannen aangehouden op verdenking van het stelen van tientallen Tesla-spiegels. Het gaat om mannen tussen de 20 en 30 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het trio sloeg toe in de omgeving van de Paramaribostraat en de Postjesweg (in de westelijke wijk De Baarsjes) en in delen van Amsterdam-Zuid. <

OM eist 6 jaar cel in zaak drillrapruzie

De officier van justitie heeft bij de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen Rotterdammer Kevin A. (20). Hij is een van de verdachten van de gewelddadige confrontatie tussen Amsterdamse en Rotterdamse drillrapgroepen bij de Pier in Scheveningen. Justitie verdenkt A. van voorbereidingshandelingen van moord of doodslag, omdat hij op 10 augustus vorig jaar een vuurwapen zou hebben meegenomen naar Scheveningen. <

Groep gedupeerden wil vervolging fiscus

Een groep van 139 gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire heeft woensdag bij het gerechtshof in Den Haag een klacht ingediend om de Belastingdienst alsnog te laten vervolgen. In januari besloot het Openbaar Ministerie daarvan af te zien. Volgens Vasco Groeneveld, advocaat van de groep, moet de dienst worden vervolgd voor knevelarij, misbruik van gezag, beroepsmatige discriminatie en lasterlijke aanklacht. <

Bijenkasten op heide verjagen insecten

In de buurt van bijenkasten op heidevelden vliegen beduidend minder insecten. Dat komt doordat de honingbijen om voedsel concurreren met de vliegende insecten. Aangezien het in heel Europa en ook in Nederland slecht gaat met de insecten, is het de vraag of het wel een goed idee is om bijenkasten op de bloeiende heide toe te staan. Dat stelt EIS Kenniscentrum Insecten. <

Overijssel: aanvraag Lelystad Airport rammelt

De onderbouwing van de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport klopt niet. Bovendien zijn er grote onduidelijkheden over de door het vakantievliegveld veroorzaakte stikstofuitstoot. Daarom kan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de aangevraagde vergunning niet verlenen, vinden de provincie Overijssel en negen gemeenten in die provincie. Ze hebben hun zienswijze afgelopen woensdag ingediend. <

Meer dan 20.000 doden door coronavirus

In 2020 zijn veel meer mensen aan het coronavirus overleden dan gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat ervan uit dat zeker 20.030 mensen vorig jaar zijn gestorven als gevolg van een coronabesmetting. ‘Van hen overleden 17.357 mensen aan vastgestelde COVID-19', de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Bij 2673 anderen was het coronavirus de vermoedelijke doodsoorzaak. <

Tsjechië krijgt nieuwe gezondheidsminister

De Tsjechische premier Adrej Babis vervangt zijn minister van Gezondheid. Ziekenhuisdirecteur Petr Arenberger wordt de vierde persoon die deze functie bekleedt sinds het begin van de coronacrisis. Arenberger is de opvolger van de in oktober aangestelde Jan Blatny. Zijn vertrek is een ‘politiek besluit', aldus Babis. De directeur staat in tegenstelling tot zijn voorganger open voor het gebruik van het Russische coronavaccin Spoetnik-V. <

Levensverwachting daalt door coronavirus

Sinds de komst van het coronavirus naar Europa is de levensverwachting er flink teruggevallen. Ook in Nederland liep de gemiddelde duur van een mensenleven met ruim een halfjaar terug, constateert het Europese statistiekbureau Eurostat. In veel landen is dat een breuk met decennia van groei. Alleen Denemarken, Finland en met name Noorwegen wisten zich aan de malaise te onttrekken. <

‘Biden komt met plan tegen vuurwapengeweld’

De Amerikaanse president Joe Biden komt donderdag met maatregelen om het vuurwapengeweld in zijn land in te dammen, schrijft nieuwswebsite Politico. De president is onder meer van plan strengere controles in te voeren op de aanschaf van geïmproviseerde vuurwapens, zonder serienummer, zogeheten spookgeweren. <

Jordaanse koning spreekt over opruiing

Volgens de Jordaanse koning Abdullah was er sprake van opruiing in zijn eigen koninklijke familie, maar is die gestopt. Hij liet dit op televisie verklaren in zijn eerste openbare reactie op berichten dat zijn halfbroer Hamza betrokken was bij een complot. Volgens Abdullah zijn de problemen in het paleis voorbij. <

Chinese president Xi belt met Angela Merkel

De Chinese president Xi Jinping heeft woensdag gebeld met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Xi sprak de hoop uit op meer samenwerking met Duitsland en de Europese Unie. Het telefoontje komt twee weken nadat de EU sancties instelde tegen China naar aanleiding van de behandeling van de moslimminderheid Oeigoeren in de regio Xinjiang. <

Levenslang om rol bij staatsgreep Turkije

In Turkije hebben woensdag 22 militairen een levenslange gevangenisstraf gekregen voor hun rol bij de mislukte staatsgreep in 2016 tegen president Recep Tayyip Erdogan. Dat blijkt uit rechtbankstukken die persbureau AFP heeft ingezien. Onder de veroordeelden is een voormalige luitenant-kolonel die televisiezender TRT een verklaring over de staatsgreep liet voorlezen. <

‘Ontkroonde’ Mrs. Sri Lanka gerehabiliteerd

De tijdens een missverkiezing van haar kroon beroofde Mrs. Sri Lanka, Pushpika De Silva, is gerehabiliteerd en officieel weer de winnares van de schoonheidswedstrijd voor gehuwde vrouwen in het Aziatische land. De leiding van het evenement van Mrs. World in de hoofdstad Colombo, Chandimal Jayasinghe, heeft volgens plaatselijke media geoordeeld dat de huidige Mrs. World, Caroline Jurie, haar excuses moet maken en dat De Silva echt de nieuwe Mrs. Sri Lanka is. Jurie zei dat de winnares als gescheiden vrouw niet mee had mogen doen, maar De Silva zegt officieel nog getrouwd te zijn, maar gescheiden van haar man te leven. <

Regering verzamelt bewijs tegen junta

Een groep politici die de afgezette regering van Myanmar vertegenwoordigt, heeft meer dan 180.000 bewijstukken tegen de junta verzameld. Die tonen aan dat het leger zich schuldig maakt aan ‘grootschalige schendingen van mensenrechten', zeggen ze. <

DNB moet registratie klanten onderbouwen

De Nederlandsche Bank (DNB) moet binnen zes weken onderbouwen waarom cryptobedrijf Bitonic bij elke transactie de identiteit van zijn klanten moet controleren. De voorzieningenrechter in Rotterdam heeft dat in kort geding besloten. Een eis van Bitonic om die registratie-eis per direct te schorsen, vindt de rechter een te zwaar middel. <

G20 wil arme landen helpen met corona

De rijke landen van de G20 willen arme landen helpen bij de aanpak van de coronapandemie. Zo moeten de reserves bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met 650 miljard dollar worden verhoogd. Bovendien moeten de schulden van landen langer worden bevroren. Dat staat in een communiqué van de Groep van 20, waarin de grootste economieën van de wereld zijn verenigd. <

Noors staatsfonds koopt helft windmolenpark

Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft een belang van 50 procent gekocht in het windmolenpark Borssele 1 & 2 dat ligt voor de kust van Zeeland. Dat belang werd overgenomen van het Deense energieconcern Ørsted voor een bedrag van bijna 1,4 miljard euro. <

LG Electronics boekt recordwinst in kwartaal

LG Electronics heeft in het eerste kwartaal een recordwinst geboekt. Ook de omzet was groter dan ooit. Dat meldt het Zuid-Koreaanse technologieconcern op basis van voorlopige resultaten. LG Electronics boekte in het eerste kwartaal een operationele winst van 1,5 biljoen won (ruim 1,1 miljard euro). Dat is 39 procent meer op jaarbasis. Later deze maand komt LG met definitieve resultaten en dan maakt het onder meer de nettowinst bekend. <

Coronacrisis drukt energiebehoefte meer

Het energieverbruik in Nederland is vorig jaar met 3 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is al langer sprake van een dalende trend, maar heeft de impact van de coronacrisis het verminderde verbruik van energie versterkt. Voor het eerst sinds 1992 is minder dan 3000 petajoule gebruikt. Een van de redenen dat Nederlanders minder energie verbruikten is de verminderde behoefte aan motorbrandstoffen zoals benzine. <

Toernooidirecteur vecht voor meer fans op EK

Gijs de Jong heeft nog goede hoop dat er tijdens de drie groepsduels van het Nederlands elftal op het EK voetbal 20.000 of misschien zelfs wel 30.000 fans op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA zitten. ‘Ik ben een rasoptimist', zegt de secretaris-generaal van de KNVB. ‘Maar als het meezit, dan is dat zeker mogelijk.' De nationale voetbalbond wil minimaal 12.000 toeschouwers toelaten. <