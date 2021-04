Deze vrouwen hebben hun eerste AstraZeneca-prik gehad: ‘Risico dat ik overreden word, is veel groter’

Yvonne Aarts (52) is werkzaam als remedial docent



beeld nd

‘Ik heb mijn eerste prik twee weken geleden gehad, toen de chaos rondom het vaccin al aan de gang was. In mijn omgeving is iedereen er jaloers op. Ik was er niet bang voor, wel verwachtte ik bijwerkingen. Die heb ik ook: hoofdpijn, spierpijn, ontstoken ogen, gewrichtspijn, oorpijn, maar allemaal in mindere mate dan vorig jaar, toen ik corona had. Daar ben ik een half jaar heel ziek van geweest. Ik neem corona erg serieus, ik wil dolgraag weer gewoon leven. Het was even spannend voordat ik gevaccineerd werd, doordat AstraZeneca zo in het nieuws was. Ik heb gedacht te wachten op een nieuwe oproep, maar dat duurde niet lang. De kans dat het misgaat is klein. Het risico dat ik overrede..

