Het Openbaar Ministerie heeft verdachte Jos B. ‘actief aangespoord’ antwoord te geven in de zaak Nicky Verstappen. ‘Wij zitten hier niet om u te pakken, maar om antwoorden te krijgen. Door telkens maar weer te zwijgen, lijkt het erop dat u dingen achterhoudt. Uw houding heeft consequenties', zeiden de advocaten-generaal dinsdag tijdens een voorbereidende zitting bij het gerechtshof in Den Bosch. <

beeld anp

OM eist 20 jaar voor moord op minnares

De 46-jarige Gerrit H. uit Rheden die zijn 35-jarige zwangere minnares in haar Arnhemse flat met vier schoten doodschoot op 24 augustus 2020, moet twintig jaar cel krijgen wegens moord met voorbedachten rade. Dat heeft de officier van justitie dinsdag geëist voor de rechtbank in Arnhem. De man wilde dat de vrouw abortus zou plegen op hun ongeboren kind. Dat weigerde zij. <

Waarschuwing bij sint-janskruid verplicht

Op producten waarin sint-janskruid is verwerkt, komt verplicht een waarschuwingstekst te staan over de gezondheidsrisico’s. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zal dat doen via het reeds aangepaste Warenwetbesluit Kruidenpreparaten, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. <

Ongeveer 70 tips over dode baby Doetinchem

De politie heeft ongeveer zeventig tips gekregen over de in 2006 dood gevonden baby in Doetinchem. Volgens de politie zitten er een aantal ‘hoopvolle’ tips bij. De jongen werd in het ijskoude water van de bevroren Kapperskolk gevonden en kreeg de naam Sem Vijverberg, naar het stadion van De Graafschap. <

Honderden mensen willen Curaçao helpen

Honderden mensen hebben aangeboden om mee te helpen met de coronazorg en -vaccinaties op Curaçao, waar de situatie de afgelopen weken steeds ernstiger is geworden. Via het initiatief ‘Extra handen voor de zorg' is een team samengesteld van veertig mensen, onder wie artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Zij vertrekken naar verwachting vrijdag vanaf Schiphol naar het Caribische eiland. <

beeld anp

Nieuwe directeur voor oorlogsinstituut NIOD

Martijn Eickhoff is vanaf september de nieuwe directeur van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Hij volgt Frank van Vree op, die met het oog op zijn pensioen met deze functie stopt. Van Vree blijft nog wel als programmadirecteur aan het NIOD verbonden. <

Inwoners Oosterblokker gaan terug naar huis

In het Noord-Hollandse Oosterblokker zijn dinsdagmiddag bewoners teruggekeerd naar hun huizen omdat het explosiegevaar is geweken, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Eerder moesten enkele honderden huishoudens geëvacueerd worden, omdat een gasleiding te warm was geworden bij werkzaamheden. Het explosiegevaar dreigde in de buurt van de Essinglaan. In een straal van 500 meter van de plek moesten gebouwen ontruimd worden. <

Burgers’ Zoo verwelkomt breedlipneushoorntje

In dierentuin Burgers’ Zoo in Arnhem is zondag een breedlipneushoorn geboren. Het is een op het oog kerngezond mannetje, aldus de dierentuin dinsdag. De jonge neushoorn is het vierde jong van een zeventienjarige moeder, die in 2013 vanuit Zweden naar Arnhem is verhuisd. In Europa loopt in 84 dierenparken een fokprogramma voor breedlipneushoorns. <

Verbreding Rijnbrug loopt vertraging op

De verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen, waarover jaren is gesproken, loopt ernstige vertraging op. De gevolgen van de stikstofuitstoot van de bredere brug tussen Utrecht en Gelderland zijn mogelijk niet goed berekend. Daarover moet eerst duidelijkheid zijn, voordat Utrecht en Gelderland verdergaan met de procedure voor het bouwen van de brug, die 85 miljoen euro gaat kosten. Hoeveel vertraging er nu ontstaat is nog niet te zeggen volgens het Gelderse provinciebestuur, dat ook vreest voor een fikse budgetoverschrijding. <

Extra treinen voor vracht uit Suezkanaal

ProRail maakt ruimte voor extra goederentreinen om de vracht te vervoeren van vertraagde schepen die vanuit het Suezkanaal in Rotterdam aanmeren. ‘Er is een grote bulk ontstaan van extra goederen die vervoerd moeten worden. Dat lukt niet allemaal over de vaart, dus kijken we of dat over het spoor kan', zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder tegen het ANP. <

EU doet onderzoek naar cyberaanvallen

Verschillende Europese instellingen, waaronder de Europese Commissie, hebben vorige week te maken gehad met een aanzienlijke cyberaanval. Volgens een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur wordt de zaak onderzocht, maar is vooralsnog geen groot datalek ontdekt. Volgens de woordvoerder was er sprake van een ‘beveiligingsincident in de IT-infrastructuur’ van een aantal EU-organen. <

Onderzoekers: 1 op 1000 besmettingen buiten

Slechts 0,1 procent van de coronabesmettingen valt te herleiden naar contacten in de buitenlucht. Dat concludeert de Ierse gezondheidsdienst HPSC, die volgens The Irish Times ruim 232.000 coronagevallen onder de loep nam. De onderzoekers konden bij slechts 262 besmettingen in Ierland vaststellen dat die buiten hadden plaatsgevonden. <

Duitse deelstaat Saarland stopt met lockdown

Het kleine Saarland heeft dinsdag als eerste Duitse deelstaat de coronamaatregelen verregaand versoepeld. Inwoners mochten met een negatieve uitslag van een coronatest op zak weer een bezoek brengen aan horecazaken, bioscopen en andere openbare gebouwen. De regionale autoriteiten in de deelstaat, die grenst aan Luxemburg en Frankrijk, vonden dat het gerechtvaardigd was te stoppen met strenge maatregelen. <

beeld anp

‘EU blokkeerde export vaccins naar Australië’

De Europese Unie heeft de export geblokkeerd van ruim 3 miljoen AstraZeneca-vaccins naar Australië. Dat land heeft pas 300.000 doses van het middel ontvangen, zegt een bron binnen de Australische regering. Maar de Europese Commissie spreekt dat tegen. Italië en de Europese Commissie hielden in februari 250.000 vaccins van AstraZeneca tegen die op weg waren naar Australië. Daarbij zou het gebleven zijn. <

Stormloop op Belgische reservelijst voor vaccins

Er zijn zoveel mensen in België die in aanmerking willen komen voor een overgeschoten coronavaccin, dat een nieuwe reservelijst de toeloop nauwelijks aankan. De website van het reservesysteem ging dinsdag open, maar was de eerste uren soms niet toegankelijk. De lijst moet voorkomen dat er vaccins verloren gaan. <

beeld anp

Biden: alle volwassenen kunnen snel prik krijgen

Alle volwassenen in de Verenigde Staten komen binnenkort in aanmerking voor een coronavaccinatie. De streefdatum is 19 april, aldus een regeringswoordvoerder over de aankondiging door president Joe Biden later dinsdag. Een inenting is dan niet meer afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd of gezondheidstoestand. <

Iran vervolgt tiental voor neergehaald vliegtuig

De Iraanse justitie klaagt tien overheidsmedewerkers aan voor betrokkenheid bij het per abuis neerhalen van een Oekraïens vliegtuig in januari vorig jaar. De militaire aanklager van Teheran en omstreken gaf verder geen details. Door de crash kwamen alle 176 inzittenden om nadat de luchtafweer van de Revolutionaire Garde de Boeing van Ukraine International Airlines per vergissing had neergehaald, kort na vertrek uit Teheran. <

Nieuwe president neemt pandemie wél serieus

Het was volgens de nieuwe president van Tanzania onjuist om de coronapandemie te negeren, zoals haar overleden voorganger heeft gedaan. De vorige maand geïnstalleerde Samia Suluhu Hassan kondigde dinsdag aan een wetenschappelijke covid-taskforce op te zetten om haar regering te adviseren en aanbevelingen te doen over de virusbestrijding. ‘We kunnen onszelf niet isoleren als een eiland terwijl de wereld een andere richting op gaat', zei ze. <

Jordanië verbiedt nieuws over ex-kroonprins

Jordaanse media mogen niet langer publiceren over de zaak rond de voormalig kroonprins Hamza bin Hussein. Dat heeft de procureur-generaal in de Jordaanse hoofdstad Amman bepaald. De halfbroer van koning Abdullah wordt door de regering beschuldigd van samenzwering om de veiligheid van het land te destabiliseren. Het verbod geldt ook voor sociale media en beelden met betrekking tot de zaak. <

Netanyahu mag nieuwe regering gaan vormen

De Israëlische demissionaire premier Benjamin Netanyahu mag als eerste een poging doen om een regering te vormen. Dat wordt naar verwachting een lastige klus vanwege het versplinterde politieke landschap. De Likud-partij van Netanyahu werd bij de verkiezingen van 23 maart de grootste, maar is met een kwart van de zetels in het parlement afhankelijk van bondgenoten. De vorming van een coalitie zal naar verwachting zeer moeizaam verlopen, omdat er geen duidelijke meerderheid is. <

Chinese bioscoop moet propagandafilms tonen

Chinese bioscopen moeten de komende maanden twee keer in de week propagandafilms laten zien. Zo moet volgens de autoriteiten een positieve sfeer worden gecreëerd in de aanloop naar het jubileum van de regerende Communistische Partij, die komende zomer honderd jaar bestaat. <

Moederbedrijf Pearle wint in overnameruzie

GrandVision, bekend van optiekketen Pearle, trekt ook in hoger beroep aan het langste eind in zijn juridische gesteggel met het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica. Dat bedrijf wilde graag inzage in bepaalde vertrouwelijke documenten van GrandVision, maar het gerechtshof in Amsterdam heeft de vordering afgewezen. De zaak is opmerkelijk omdat GrandVision als het goed is wordt overgenomen door het concern achter onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban. <

beeld anp

Greenpeace voert actie tegen kolencentrale

Milieuorganisatie Greenpeace heeft dinsdagochtend gedemonstreerd tegen de heropening van de kolencentrale van investeerder Riverstone op de Maasvlakte. Die elektriciteitscentrale lag al sinds begin vorig jaar stil vanwege technische mankementen, maar die zijn opgelost. Greenpeace noemt het ‘onbegrijpelijk en ongepast' dat de kolencentrale weer wordt opgestart. <

ABN Amro gaat Google Pay aanbieden via app

ABN Amro gaat in het tweede kwartaal Google Pay aanbieden via de eigen app. Volgens de bank is er bij klanten veel vraag naar mobiele betaalmogelijkheden die werken op besturingssysteem Android. De Google Pay-app zelf is nog niet beschikbaar in Nederland. Google Pay begon in 2015 in de Verenigde Staten. <