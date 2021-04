Vele tientallen experimenten met publiek

Vele tientallen musea, theaters, dierentuinen en sportstadions zullen in april enkele dagen op proef publiek toelaten. Bezoekers moeten voorafgaand aan een concert, wedstrijd of tentoonstelling wel een sneltest laten afnemen om uit te sluiten dat ze besmet zijn met corona. Het experiment is bedoeld om uit te zoeken of de testsamenleving uitvoerbaar is.

Den Haag

De Keukenhof en een reeks kerken en andere monumentale gebouwen zijn vrijdag de eerste plekken die na maanden weer even publiek welkom kunnen heten. Als in een estafette gaan daarna casino’s, yogastudio’s, poppodia en attractieparken steeds voor maximaal drie dagen open. In het laatste weekend van april kunnen zelfs duizenden voetbalsupporters naar de wedstrijden in de eredivisie – van 1200 in het kleine stadion van FC Emmen tot 7500 bij de topper Ajax–AZ in de Arena.

testschema

Het kabinet gaf dinsdag groen licht voor het testschema, dat al weken in de maak was in samenspraak met brancheorganisaties. De pilots lopen vooruit op de ‘Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19’, die het culturele en ander..

