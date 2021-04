Advies: pak verschillen in gezondheid aan

Den Haag

Dat stelt de invloedrijke Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat een radicale breuk bepleit met het huidige volksgezondheidsbeleid. Laagopgeleide Nederlanders sterven momenteel zes jaar eerder dan hoogopgeleide landgenoten en leven liefst vijftien jaar minder in goede gezondheid. ‘Als we nu niets veranderen, lopen die verschillen alleen maar verder op’, zegt Jet Bussemaker, voorzitter van de RVS.

De gezondheidsverschillen zijn zeker niet alleen het gevolg van slechte eetgewoonten of een ongezonde leefstijl, maar van een complexe brij aan ellende: slechte woningen met schimmel op de muren, eenzaamheid, fijnstof in achterstandswijken naast de snelweg, onzekerheid in flexbanen aan de onderkant va..

