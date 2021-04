Hoe krijg je die voorraden vaccins eindelijk weg?

In de enorme bedrijfshal van Movianto in Oss ligt dan die veelbesproken voorraad van 800.000 vaccins die weggeprikt moeten worden. Is dat niet te veel? ‘Hier zie je hoe weinig het is.’

Benodigdheden voor het zetten van coronavaccins liggen opgeslagen bij Movianto in Oss.Â

Oss

In een hal zonder enige opsmuk staan her en der wat pallets gevuld met witte kartonnen dozen. Op de kleine pakketten zijn bestemmingen te lezen als Bovenkarspel en Enkhuizen. Ze bevatten de vaccins van AstraZeneca voor de huisartsen daar – in de grotere dozen zitten spuiten en naalden. Iets na vieren ’s ochtends laadt een heftruckbestuurder het eerste witte busje van de dag ermee vol. Dan gaat het op weg met de vaccins, naar de plekken waar ze moeten worden weggeprikt.

Hier op deze vloer liggen dus de verpakte flacons met de zo begeerde vloeistof die de bevolking tegen het coronavirus moet beschermen. Maar in deze grote hal vallen de dozen bijna weg. ‘Dit is bijna de hele voorraad die we vandaag gaan uitrijden’,..

