In de sneeuw wachten in Gronau

Nederlandse automobilisten staan in een rij in de sneeuw te wachten bij een pompstation in Gronau, net over de grens bij Enschede. De verplichte negatieve coronatest die vanaf dinsdag nodig is om Duitsland in te mogen, zorgt voor een grote toeloop van Nederlanders bij tankstations net over de Duitse grens. Ook in Nederland sneeuwde het op veel plaatsen op paasmaandag. Daarmee was het de eerste witte Pasen sinds 2013. Harde windstoten en het winterse weer zorgden op sommige wegen voor overlast. <