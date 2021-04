Onwankelbare steun

deze Pasen aan Oekraïne. Het haalde de internationale media, want de uitspraak van Brussel komt na het oplaaien van het geweld in het oosten van Oekraïne. Daar hebben door Rusland gesteunde rebellen hun aanvallen verhevigd, terwijl Rusland zelf troepen richting de Oekraïense grens heeft verplaatst. Daarnaast is er een propagandacampagne in Russische media en die in de ‘onafhankelijke Volksrepublieken’ Luhansk en Donetsk. De Verenigde Staten en de NAVO – ja, ook Nederland – zouden zich opmaken voor een oorlog in Oekraïne.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov onderstreept het met een dreiging. ‘Zij die een nieuwe oorlog in de Donbass willen beginnen, zullen Oekraïne vernietigen’, verklaarde hij, terwijl Russische legertrucks rondreden in Luhansk. Intussen wees Moskou een voorstel van Oekraïne voor overleg over een wapenstilstand van de hand.