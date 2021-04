Nederlandse wol: ooit een gewild luxeproduct, nu bijna afval

Hoe kunnen we bijna twee miljoen kilo schapenwol die jaarlijks in Nederland wordt geproduceerd en waar geen afnemer voor te vinden is, toch nuttig gebruiken? Ondernemers, ontwerpers, verwerkers, natuurexperts en bouwprofessionals zoeken een antwoord.

Schapen in natuurgebied Het Kuinderbos.

Drachten – Vlijmen

‘Nederlandse wol is bagger!’ Wolhandelaar en exporteur Jan Pijl (55) kan het niet duidelijker zeggen. De kwaliteit van de Nederlandse schapenwol is de afgelopen dertig jaar zo hard achteruitgegaan, dat Pijl zelfs geld toelegt op wol die gratis bij de schapenhouders wordt opgehaald. ‘Het is mijn eer te na om het achter te laten’, verklaart hij. ‘Maar als het zo doorgaat, komt er een tijd dat de gemeenten het moeten inzamelen omdat niemand het meer hebben wil.’

De meeste wol ging de afgelopen decennia naar China, maar de handelsoorlog met de VS en de uitbraak van corona hebben de export nagenoeg stilgelegd, aldus Pijl, eigenaar van de Friese Wolhandel in Drachten. ‘De Europese voorraadschuren liggen vol, we hebben een wolb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .