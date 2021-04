De zwijgende informateur die fractieleiders dwong ‘te doen wat ze willen’

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 14: Louis Beel, zesmaal informateur.

In de jaren vijftig en zestig hield cabaretier Wim Kan geregeld een radioconference op oudejaarsavond. Kan dreef dan op milde wijze de spot met het koningshuis en de Haagse politici. Over koningin Juliana zei hij eens, dat ze drie telefoonnummers op haar nachtkastje had liggen: van de politie, van de brandweer en van dr. Beel. Met de laatste werd Louis Beel bedoeld, een invloedrijk politicus van de Katholieke Volkspartij (KVP) in de jaren veertig en vijftig, en vicepresident van de Raad van State van 1959 tot 1972.

Het grapje van Wim Kan was niet uit de lucht gegrepen. Beel had nauwe banden met de koningin en werd vaak door haar geraadpleegd. In de volksmond heette hij de ‘onderkoning van Nederland’. Niemand is zo vaak informateur geweest..

