Beginnen op een puinhoop

als Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging. Zo vaak de partijen naar grootte de beurt krijgen, zal zij de zestiende spreker zijn. Het laatste woord is voor Sylvana Simons, want BBB kreeg 103.868 stemmen en BIJ1 87.635. Voor machtdenkers zijn zulke eenpitters slechts spelvertragers; een rem op het politieke proces. Maar een goed debat gaat niet om het tellen van koppen als er gestemd wordt, maar om het uitwisselen van argumenten, het stellen van de juiste vragen en het fileren van de beantwoording.

Op haar eerste Kamerdag positioneerde Van der Plas zich als iemand van buiten de Hofstedelijke cultuur. ‘Op het platteland zijn we wel gewend ‘s nachts door te werken hoor', zei ze toen het debat werd geschorst tot de volgende dag. Dat denken in gelijkenissen kan haar vaker van pas komen om de politieke realiteit te vatten. Een voorbeeld: op het platteland kun je vlot bouwen, in een weiland of de natuur. In de stad moet je eerst slopen om bouwruimte te creëren: betonnen casco's kraken, tot puin vermalen, braak leggen.