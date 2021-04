De politie in Amsterdam heeft het Vondelpark ontruimd omdat bezoekers op grote schaal de coronaregels overtraden. Na 14.45 uur mochten er al geen mensen meer naar binnen. Mensen in het park trokken aan het begin van de avond volgens een gemeentewoordvoerder naar het monument in het park. Ze stonden daar in grote groepen te dicht op elkaar en werden agressief. <

beeld anp

Ook huismerk Jumbo stapt over op scharrelkip

Supermarktketen Jumbo stapt voor huismerkproducten over op scharrelkippen. Vanaf 2023 heeft alle kip van eigen merk in de schappen van de Jumbo minimaal één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming, laat een woordvoerder van de Jumbo weten. Kippen met één ster krijgen meer ruimte in de stal en altijd daglicht. <

Officieel warmste 31 maart ooit gemeten

Nog niet eerder werd het op 31 maart officieel zo warm als woensdag. Op het landelijke hoofdmeetstation in De Bilt steeg de temperatuur in de middag naar 23,8 graden, meldt Weer.nl. Op sommige andere plekken in het land was zelfs al sprake van de eerste zomerse dag. <

Nieuwe gezichten in Europees Parlement

De Nederlandse afvaardiging in het Europees Parlement krijgt twee nieuwe leden door het vertrek van Kati Piri (PvdA) en Derk Jan Eppink (JA21) naar de Tweede Kamer. Hun beoogde opvolgers zijn respectievelijk Thijs Reuten en Michiel Hoogeveen. Een echte beëdiging is er voor de EP'ers niet bij, ze zullen tijdens de plenaire zitting door de voorzitter worden ‘verwelkomd’. <

Aantal coronagevallen weer opgelopen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7684 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 30 december. Vorige week woensdag kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7569 meldingen van positieve tests. De 7684 nieuwe coronagevallen komen omgerekend neer op 44,1 positieve tests per 100.000 inwoners. <

Veertien mannen vast om verboden hesje

De politie heeft woensdagochtend in de buurt van het NS-station Haarlem Spaarnwoude veertien mannen aangehouden die verboden hesjes van een motorclub droegen. De veertien waren onderweg naar een uitvaart, vertelden leden van de groep later. Omdat ze weigerden de hesjes aan de politie te overhandigen, werden ze aangehouden. <

Booking.com krijgt boete vanwege datalek

De Nederlandse hotelboekingssite Booking.com moet een boete van 475.000 euro betalen. De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid, legt die straf op omdat het bedrijf te laat meldde dat er gegevens van gebruikers waren gestolen. Het datalek gebeurde in december 2018. Cybercriminelen kregen toen de inloggegevens van de medewerkers van hotels in de Verenigde Arabische Emiraten in handen. Daarmee kregen ze toegang tot hun accounts in een systeem van Booking.com. <

Honderden meldingen bevingsschade in wacht

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt tijdelijk met de beoordeling van ongeveer 1500 schademeldingen. Het IMG twijfelt namelijk over de onafhankelijkheid van zijn eigen schadebeoordelaars; circa 10 tot 15 procent van de onlangs afgehandelde adviesrapporten wijkt sterk af van eerdere adviezen over gebouwen in dezelfde omgeving. <

beeld anp

Genoeg leden bij ZWART en Ongehoord Nederland

Omroep ZWART en Ongehoord Nederland zijn een stapje dichter bij toetreding tot het publieke bestel. Beide aspirant-omroepen hebben 50.000 betalende leden en dat is genoeg, heeft het Commissariaat voor de Media woensdag bekendgemaakt. Nieuwe omroepen die wilden toetreden tot het publieke bestel moesten voor 31 december 50.000 leden hebben. Zowel ZWART als Ongehoord Nederland liet eerder al weten dat dat gelukt was. <

Coronavaccinatie voor 73- en 74-jarigen

Vanaf dinsdag worden ook 73- en 74-jarigen door de GGD uitgenodigd om zich aan te melden voor een coronavaccinatie. Het gaat om mensen die zijn geboren in 1947 of 1948. Volgens de GGD GHOR gaat het om een groep van ongeveer 390.000 mensen. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech. De GGD vraagt mensen zo snel mogelijk nadat ze de brief hebben ontvangen een afspraak in te plannen. <

beeld anp

Strengere lockdown voor heel Frankrijk

In de strijd tegen de derde golf van het coronavirus gaat heel Frankrijk vanaf zaterdag voor een maand weer in een strengere lockdown. De maatregelen die golden voor negentien regio’s, worden uitgebreid naar alle departementen. Dat kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan op televisie, in zijn zevende toespraak binnen een jaar over de coronacrisis. Hij zei te hopen dat na een maand extra inspanningen door de bevolking het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar wordt. <

Brussel naar EU-hof vanwege Poolse rechters

De Europese Commissie klaagt Polen aan bij het Europees Hof van Justitie vanwege hervormingen van het rechtssysteem in het land. Die ‘ondermijnen’ volgens EU-commissaris Didier Reynders (Justitie) de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het dagelijks EU-bestuur vraagt het hof ook de Poolse wet hierover op te schorten tot een definitieve uitspraak over de kwestie. <

Eenheid Italiaanse politie betrapt spionnen

Een speciale eenheid van de Italiaanse politie heeft dinsdagavond twee spionnen betrapt toen ze geld en informatie met elkaar uitwisselden. Het gaat om een Italiaanse marineofficier en een Russische militair en diplomaat. Beiden worden beschuldigd van spionage en ernstige misdrijven tegen de staatsveiligheid. <

Eerste coronavaccin voor dieren geregistreerd

Het eerste coronavaccin voor dieren is geregistreerd in Rusland. Het gaat om het middel Carnivac-Cov, meldt landbouwtoezichthouder Rosselchoznadzor. Het kan mogelijk in april al in massaproductie worden genomen. Russische onderzoekers hebben eerder ook al meerdere coronavaccins voor mensen ontwikkeld. <

Strafhof spreekt oud-president Ivoorkust vrij

De oud-president van Ivoorkust Laurent Gbagbo is ook in hoger beroep door het Internationaal Strafhof in Den Haag vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. Dat geldt eveneens voor politiek leider Charles Blé Goudé. Het hof sprak ze in 2019 al vrij, maar de aanklagers gingen in beroep. De 75-jarige Gbagbo en de 49-jarige Blé Goudé worden door het hof niet verantwoordelijk gehouden voor het bloedige conflict dat in Ivoorkust ontstond na de verkiezingen in 2010. <

Verhoor Bouterse door krijgsraad op 30 april

De Surinaamse krijgsraad gaat op 30 april verder met de inhoudelijke behandeling van de Decembermoorden-strafzaak tegen oud-president en ex-legerleider Desi Bouterse. Dat is mogelijk geworden nu de president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, woensdag alle bezwaren van de verdediging van Bouterse naast zich neergelegd heeft. Valstein-Montnor kondigde aan dat ze op 30 april Bouterse als verdachte wil verhoren. <

beeld anp

Correspondent BBC weg uit China na ‘intimidatie’

De correspondent van de BBC in China moet zijn werk noodgedwongen vanuit Taiwan gaan doen. Journalist John Sudworth kreeg volgens de Britse publieke omroep te maken met intimidatie door de Chinese autoriteiten. Die zijn niet te spreken over de BBC-berichtgeving over Xinjiang, de regio waar volgens experts de Oeigoerse moslimminderheid wordt onderdrukt. <

Zwarte doos ramptoestel na maanden terecht

Duikers hebben in Indonesië ook de tweede zwarte doos gevonden van een ramptoestel van Sriwijaya Air. De autoriteiten hebben ruim twee maanden gezocht naar die cockpitvoicerecorder (CVR), waar geluiden uit de cockpit op staan. De vondst kan meer licht werpen op de oorzaak van de vliegramp in januari, die aan 62 mensen het leven heeft gekost. <

Bolsonaro vervangt drie hoogste militairen

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vervangt de drie hoogste militairen van de Braziliaanse krijgsmacht. De beslissing komt amper een dag nadat Bolsonaro ook al zes ministers verving. De rechts-populistische president ligt zwaar onder vuur vanwege het torenhoge aantal dodelijke slachtoffers van de coronacrisis en de economische malaise in zijn land. <

Trump aangeklaagd om bestorming Capitool

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wordt aangeklaagd door twee agenten van de Capitool-politie, het korps dat het parlement in Washington bewaakt. De politiemensen verwijten Trump dat hij de dodelijke bestorming van het parlementsgebouw in januari heeft uitgelokt. Agenten James Blassingame en Sidney Hemby zeggen dat Trump zijn achterban maandenlang heeft opgehitst met onbewezen theorieën over verkiezingsfraude. <

WTO positiever over herstel wereldhandel

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de internationale handel dit jaar sneller zal groeien dan eerder geraamd. Het herstel na de forse klap van de coronapandemie dreigt wel ongelijk te worden verdeeld. Dat komt doordat het herstel afhangt van vaccinatieprogramma’s, maar armere landen hebben nog amper toegang tot coronavaccins. De internationale handel in goederen zal dit jaar met 8 procent groeien ten opzichte van 2020. <

Banengroei bedrijfsleven VS flink toegenomen

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in maart flink toegenomen in vergelijking met een maand eerder. Volgens loonstrookverwerker ADP kwamen er afgelopen maand 517.000 nieuwe banen bij. Dat is de sterkste toename in zes maanden. <

‘ECB kan over vier jaar digitale munt hebben’

De Europese Centrale Bank (ECB) kan over vier jaar de beschikking hebben over een eigen digitale munt. Dat zei ECB-preses Christine Lagarde. Een digitale munt biedt volgens de centrale bank mensen een makkelijkere toegang tot betalingen en stimuleert innovatie. De ECB staat nu op het punt een analyse vrij te geven van de 8000 reacties die zijn ontvangen in het kader van een openbare raadpleging over de mogelijke lancering van een digitale munt. <

beeld anp

UEFA maakt einde aan limiet toeschouwers

De UEFA stelt geen limiet meer aan het aantal toeschouwers dat in de Europese voetbaltoernooien in het stadion mag worden toegelaten. De overkoepelende organisatie laat de beslissingen voortaan aan de individuele landen over, omdat de situatie per land verschilt. <