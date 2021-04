Linda Wensink gaat Siriz leiden

Linda Wensink is benoemd tot nieuwe bestuurder van Siriz. Zij volgt Ronald Zoutendijk op als leider van de hulpverleningsorganisatie bij onbedoelde zwangerschappen. Zoutendijk nam eind maart na zeven jaar afscheid van Siriz.

Gouda

Wensink, van oorsprong verpleegkundige en wetenschappelijk opgeleid binnen de gezondheidszorg, heeft een brede ervaring in bestuur, management en coaching van zorgorganisaties. De afgelopen jaren was zij bestuurder van de Hervormde Stichting Sonneburgh, een Rotterdamse organisatie in de ouderenzorg. <

