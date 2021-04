Gelovigen vaker in het nieuws

In de rubriek Net als vroeger wordt vanuit de actualiteit van nu teruggeblikt naar de actualiteit van toen. Vandaag: bevindelijk gereformeerden in het nieuws.

Tijdens de uitbraak van polio in Staphorst in 1971 steekt een jongen zijn tong uit tegen een fotograaf.

In mei 1978 werd er in de Veluwse dorpen Elspeet en Uddel polio geconstateerd, een infectieziekte die bij kinderen en volwassenen tot verlammingsverschijnselen kan leiden. Een deel van de bevindelijk gereformeerden of refo’s laat zich niet inenten, omdat het in strijd met de Bijbel zou zijn. Daardoor duikt polio soms op in plaatsen waar veel bevindelijk gereformeerden wonen, zoals in Elspeet en Uddel in mei 1978.

De journalisten die erop afgingen, kwamen moeizaam met de bewoners in gesprek. Volgens het Reformatorisch Dagblad verzonnen ze een list, waartegen de krant nadrukkelijk waarschuwde. ‘Let op!’, stond er in de editie van 19 mei 1978. ‘Ons is ter ore gekomen dat verslaggevers voor het verkrijgen van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .