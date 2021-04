Altijd onder de regenboog van God

Capelle aan den IJssel

11 april 1970. Die datum komt er direct, en heel overtuigend, uit wanneer Hans Zellenrath (75) wordt gevraagd wanneer hij zijn man Marinus Zwijnenburg (76) voor het eerst zag.

‘We vonden elkaar aardig, maar in het begin waren de gevoelens helemaal niet zo hevig. Pas maanden later zagen we de potentie in elkaar.’

Hoe was dat in de jaren zeventig, als christelijk, homoseksueel koppel?

Zellenrath: ‘We gingen gewoon samen naar de kerk. We waren niet bang, maar juist strijdbaar. Dat komt door onze opvoeding. We komen allebei uit een synodaal-gereformeerd nest en onze ouders hebben echt een glansrol gespeeld. Natuurlijk moesten ze verwerken dat wij homoseksueel waren, maar nooit over onze rug. Uit..

