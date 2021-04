Nederlanders willen anders tuinieren

Vier op de tien Nederlanders met een tuin bij hun huis vinden het belangrijk om hun tuin aan te passen aan het klimaat dat warmer en grilliger wordt. Dat blijkt uit het onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door Motivaction. ‘Tuinbezitters willen de komende jaren vooral meer gras, planten en aarde in de tuin en minder vaak verharding zoals tegels’, zegt Ika van de Pas, directeur van Milieu Centraal. Dit is volgens haar een goed begin om beter voorbereid te zijn op extremer weer, maar er is meer nodig, zoals het afkoppelen van de regenpijp, zodat het regenwater niet meer het riool inloopt, maar ten goede komt aan de tuin.

Utrecht

Ongeveer een op de drie tuinbezitters vangt al regenwater op in een regenton en bij ruim een op de vijf tuinbezitters stroomt regenwater via een afgekoppelde regenpijp de grond in. Nog maar een klein aandeel heeft een groen dak, een regenwatervijver (wadi) of een ondergrondse opslag voor regenwater in de tuin. 30 procent van de tuinbezitters zegt niet te weten hoe ze bij het inrichten van hun tuin rekening kunnen houden met de klimaatverandering.

Het onderzoek is uitgevoerd met een representatieve steekproef onder 1021 Nederlandse tuinbezitters tussen 18 en 80 jaar. De helft van de tuinbezitters is bezorgd over het effect van veranderend weer. Een ruime meerderheid verwacht dat we in Nederland te maken gaan krijgen met meer warmte ..

