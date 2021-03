Miljoenen Europeanen gaan meer verdienen

Voor Nederland gaat het minimumloon met minimaal drie euro per uur omhoog. In heel Europa gaan minimaal 24 miljoen werknemers straks meer verdienen. Dit staat in een akkoord dat de twee grootste fracties in het Europees Parlement hebben bereikt.

Brussel

Het akkoord van de christendemocratische EVP en de sociaaldemocratische S&D houdt in dat werknemers in alle landen van de Europese Unie een hoger minimumloon moeten krijgen. Het moet een einde maken aan dertig jaar waarin het minimumloon in Europa vaak is achtergebleven bij de economische groei.

PvdA-Europarlementariër en een van de twee parlementsrapporteurs Agnes Jongerius gaf woensdagochtend tegen het AD aan dat het akkoord voor Nederland neerkomt op een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Momenteel is het in het geval van een 40-urige werkweek 9,72 euro, en in het geval van een 36-urige werkweek 10,80 euro. Jongerius erkent dat de loodgieter ‘een paar duppies duurder’ kan worden, maar al..

