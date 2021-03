Nederland kreeg miljoen vaccindoses te weinig

Bilthoven

Met de eerste leveringen van eind vorig jaar erbij hadden er nu in totaal 4,5 miljoen doses geleverd moeten zijn, maar de teller van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat op 3,6 miljoen doses. Vooral AstraZeneca bleef achter. Dat bedrijf had in het eerste kwartaal 1,5 miljoen doses moeten leveren, maar bleef steken op ongeveer 885.000 doses. De leveranties van AstraZeneca wisselen heel sterk en het RIVM heeft daar al vaker over geklaagd. Daarom houdt het instituut ook meer flesjes van dat vaccin op voorraad dan bij de andere middelen. Die voorraad is een buffer, voor het geval AstraZeneca later of helemaal niet levert. Vorige week kreeg Nederland 44.880 doses van AstraZeneca, evenveel als de week daarvoor. <