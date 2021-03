Demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie gaat eind volgende week naar Suriname voor overleg over mogelijke samenwerking. In het verleden hebben Nederlandse militairen in de Surinaamse jungle getraind. Daar zal vermoedelijk opnieuw over gesproken worden. <

beeld anp

Ministerie gaat meer doen tegen spookrijden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat stappen nemen in de hoop dat spookrijden minder vaak voorkomt. Zo worden onder meer onoverzichtelijke op- en afritten aangepast. Ook komt er een proef om bestuurders sneller te waarschuwen voor spookrijders. <

Dijsselbloem voorzitter van adviescommissie

Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke commissie die het kabinet gaat adviseren over investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds. De commissie heeft hem zelf uit haar midden voorgedragen en het kabinet neemt die voordracht over. Het Nationaal Groeifonds stelt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan blijvende versterking van de toekomstige economische groei. <

Taakstraf van 80 uur voor verblinden agent

Een 46-jarige man uit Den Haag is door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken, omdat hij met een laserpen in de ogen van een politieman heeft geschenen. Die politieman bestuurde op zondag 14 maart een ME-bus tijdens een demonstratie op het Malieveld. <

Cameratoezicht op Museumplein verlengd

Het cameratoezicht op en rondom het Museumplein in Amsterdam wordt verlengd. Burgemeester Femke Halsema heeft dat besloten, vanwege de verwachting dat er aanhoudende demonstraties en bijeenkomsten zullen plaatsvinden op het plein. Daarbij blijven het risico op grootschalige ordeverstoringen en de bijkomende grote inzet van politie bestaan. <

beeld anp

Verdachte neersteken agent uitgeleverd

Een van de twee verdachten die in Frankrijk zijn aangehouden voor het neersteken van een agent in Groningen is uitgeleverd aan Nederland. Het gaat om een 20-jarige man uit Oldambt (Groningen). Hij is maandagavond overgekomen en wordt verhoord voor zijn rol bij de steekpartij op woensdag 10 maart, meldt de politie. <

Meer onderzoek nodig in zaak-Willem Engel

In de zaak van Willem Engel, die wordt verdacht van opruiing en het negeren van een bevel van de politie om een demonstratie te beëindigen, is meer onderzoek nodig. De politierechter in Den Haag heeft de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat er nog getuigen moeten worden gehoord. Overige onderzoekswensen van de voorman van actiegroep Viruswaarheid en zijn advocaat Gerben van de Corput, zoals het horen van de Haagse burgemeester Jan van Zanen, wees de rechter resoluut af. <

Helft basisscholen stuurt klassen naar huis

Meer dan de helft (51 procent) van alle basisscholen in Nederland heeft afgelopen week een of meerdere klassen naar huis gestuurd vanwege coronabesmettingen. Gemiddeld ging het om twee klassen. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) meldt dat op basis van een eigen peiling onder ruim 1400 schooldirecteuren. De AVS schat dat bijna 220.000 basisschoolleerlingen thuis in quarantaine hebben gezeten, op een totaal van circa 1,6 miljoen leerlingen. <

Aardwarmte steeds meer gebruikt als energiebron

In Nederland wordt steeds meer gebruikgemaakt van aardwarmte als energiebron. Brancheorganisatie Geothermie Nederland becijfert dat de warmteproductie op deze wijze, die te boek staat als duurzaam, in 2020 met 10 procent is gestegen. In totaal werd voor 6,2 petajoule aan aardwarmte gewonnen en daarmee is 176 miljoen kubieke meter aardgas bespaard. Voor dit jaar wordt verdere groei voorzien. <

Minister Grapperhaus gaat in quarantaine

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat in quarantaine omdat hij in de buurt is geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. De bewindsman werd daarover dinsdag ingelicht tijdens een debat in de Eerste Kamer. Daarop verliet hij het debat. Het gaat om iemand met wie hij afgelopen vrijdag op werkbezoek was. Hij heeft toen naar eigen zeggen steeds ruime afstand gehouden. <

Bijwerkingencentrum: 189 sterfgevallen na prik

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 189 meldingen gekregen over mensen die zijn overleden na inenting met een vaccin tegen het coronavirus. Dat wil niet zeggen dat ze door het vaccin zijn gestorven, het centrum ziet geen ‘patronen van klachten' die wijzen op bijwerkingen waaraan mensen kunnen zijn overleden. In de afgelopen twee weken zijn 51 nieuwe sterfgevallen na vaccinatie gemeld. <

'Neem klacht etnisch profileren serieus'

Klachten over etnisch profileren moeten serieuzer worden genomen, anders zorgt het voor een groep cynische burgers die geen vertrouwen meer heeft in de overheid, waarschuwt nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een interview met het AD. Mensen die zich etnisch geprofileerd voelen, dienen daar vaak geen klacht voor in, omdat ze het gevoel hebben dat dat toch geen zin heeft. De nationale ombudsman onderzocht 159 meldingen van Nederlanders die zich slachtoffer voelden van etnisch profileren. <

Weerrecord: niet eerder zo warm op 30 maart

Nog niet eerder werd het op 30 maart ergens in Nederland zo warm als dinsdag. In het Brabantse Woensdrecht is om 15.30 uur een temperatuur van 23,7 graden gemeten. Daarmee is het oude record verbroken, meldt Weer.nl. Het landelijke dagrecord stamde uit 1998. Op 30 maart van dat jaar werd 23,4 graden gemeten in het Limburgse Arcen. <

beeld anp

Vijf dagen quarantaine na reis naar Italië

Reizigers die vanuit EU-landen naar Italië gaan voor de paasdagen moeten na aankomst verplicht vijf dagen in quarantaine. De maatregel geldt voor zowel inwoners als bezoekers en is tot dinsdag van kracht, aldus het ministerie van Volksgezondheid in Rome. <

Inspectie: politie Londen handelde gepast bij wake

De Londense politie heeft volgens een onafhankelijke inspectie gepast gehandeld bij de wake voor de vermoorde Sarah Everard (33). De politie greep vanwege de coronamaatregelen in bij de herdenking, wat leidde tot publieke en politieke verontwaardiging. Op 13 maart kwamen honderden mensen samen. <

beeld anp

VN: zeker 19 burgers gedood bij aanval in Mali

Door de Franse luchtaanval op 3 januari in Mali zijn zeker negentien burgers omgekomen, concluderen de Verenigde Naties in een dinsdag gepubliceerd onderzoek. De bevindingen zijn direct door Parijs weersproken. Het Franse leger ontkende eerder al iets verkeerds te hebben gedaan bij de aanval. <

Krijgsheer Congo ook in hoger beroep schuldig

De oud-rebellenleider Bosco Ntaganda is door het Internationaal Strafhof in Den Haag ook in hoger beroep veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Democratische Republiek Congo (DRC). De dertig jaar celstraf blijft staan. De 47-jarige Ntaganda leidde in 2002 en 2003 een militie in de mineraalrijke provincie Ituri, waar andere rebellen werden verdreven. <

Raket van SpaceX ontploft na testvlucht

Een onbemande raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is ontploft toen het probeerde te landen tijdens een testvlucht. Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan. De Starship werd gelanceerd vanaf de ruimtebasis van SpaceX in Texas en ging naar 10 kilometer hoogte. Daarna moest hij dalen en voorzichtig weer op de grond landen. <

Nederland mag steun geven met voucherfonds

De Europese Commissie geeft Nederland toestemming om reisorganisatoren te steunen met het zogeheten voucherfonds. Met dit fonds van 400 miljoen euro wil de overheid aanbieders van pakketreizen leningen verstrekken waarmee ze klanten kunnen terugbetalen voor reizen die wegens de coronapandemie niet doorgingen. De toestemming zal voor opluchting zorgen in de reissector. Veel reisondernemingen zouden zonder de hulp in de problemen komen op het moment dat klanten hun geld voor geschrapte reizen moeten terugkrijgen. <

EU-rekenkamer wil gelijke douanecontroles

De Europese Unie loopt inkomsten uit invoerheffingen mis omdat de lidstaten de douanecontroles verschillend aanpakken. Kwaadwillende importeurs kunnen douanerechten ontwijken door hun spullen in te klaren op plaatsen waar de douane minder vaak of minder selectief controleert, constateert de Europese Rekenkamer in een rapport. De controlerende instantie dringt aan op geharmoniseerde douaneprocedures in de EU-landen. <

Tesla-truck is verlaat door batterijtekort

De vrachtwagen van Tesla zal dit jaar nog maar mondjesmaat geproduceerd worden. Dat heeft topman Elon Musk van de maker van elektrische auto’s op Twitter laten weten. Reden is dat het bedrijf te weinig batterijen kan produceren om de Tesla Semi, zoals de vrachtwagen heet, op grote schaal te produceren. Tesla introduceerde de Semi in 2017 met als oorspronkelijke doel om de truck in 2019 op de markt te brengen. <

Meldpunt geopend voor vals spel bij huizenjacht

Kopers of verkopers van een huis die vinden dat ze zijn benadeeld bij een woningverkoop, kunnen dat voortaan melden bij Vereniging Eigen Huis (VEH). De belangenvereniging zegt verontrustende signalen binnen te krijgen over oneerlijke praktijken op de huizenmarkt en wil met een meldpunt nagaan hoe groot het probleem is. Een voorbeeld van vals spel is volgens VEH dat kopers bewust buitenspel worden gezet als zij zonder aankoopmakelaar een bod op een huis doen. Ook zouden huizenkopers die met voorbehoud van financiering op een huis bieden achter worden gesteld. <

beeld anp

Nederland koploper met elektrische bussen

Nederland is koploper in Europa met de aanschaf van nieuwe elektrische bussen. In totaal kochten Nederlandse bedrijven in 2020 446 elektrisch op te laden bussen, berekende de brancheorganisatie voor de Europese auto-industrie ACEA. <

Interieurmerk Brabantia groeit door coronacrisis

Interieurmerk Brabantia, bekend van onder andere prullenbakken en keukengerei, profiteert duidelijk van de coronacrisis. Het bedrijf zag de omzet vorig jaar met een kwart groeien tot 143 miljoen euro en ziet ook dit jaar zonnig in. Doordat consumenten veel thuis zullen zitten door de lockdownmaatregelen blijft het aantal bestellingen groeien, meldt het bedrijf. <