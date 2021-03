Centraal Bureau Statistiek: geboortegolf door corona of inhaalslag

Er gaat een geboortegolf door Nederland. In februari dit jaar werden zeshonderd meer baby’s geboren dan vorig jaar in dezelfde periode.

Den Haag

‘Dit is meer dan we zouden verwachten’, zegt onderzoekster Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de cijfers woensdag online publiceert. Volgens haar zijn er twee verklaringen mogelijk. ‘We zien al meerdere jaren dat vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen krijgen. Een vrouw is tegenwoordig gemiddeld 30 jaar als ze haar eerste kind krijgt. Maar dat uitstellen kan biologisch gezien niet steeds opnieuw gebeuren.’ Het CBS houdt er in de verwachte bevolkingsgroei dan ook al rekening mee dat een keer een inhaalslag gemaakt zal worden.

trend

‘Het kan zijn dat die nu begonnen is, maar daarvoor moeten we de komende tijd in de gaten blijven houden of deze trend doorzet.’ CBS-cijfers laten zien dat er tot 2010 j..

