Sionkerk Urk biedt excuses aan voor SS-uitspraak

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Sionkerk Urk heeft spijt van de bewoordingen die woordvoerder Hessel Snoek gebruikte in De Stentor Dat staat in een korte rectificatie op de website van de kerk. Snoek, ouderling van de Sionkerk, noemde in het artikel de journalisten die afgelopen zondag aanwezig waren bij een incident ‘terroristen’ en ‘een stelletje randdebielen’, en vergeleek hun gedrag met SS’ers in de oorlog. Zondag reed een auto in op een verslaggever van PowNed, toen deze kerkgangers wilde interviewen.Voor het woordgebruik biedt de kerkenraad, ook namens Snoek, zijn ‘welgemeende excuses’ aan. Volgens de verklaring zijn die woorden ontstaan ‘onder aanhoudende zware mediadruk en uitputting’. <