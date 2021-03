Nederland telt 20.000 homoparen

Begin dit jaar telde Nederland twintigduizend echtparen van het gelijke geslacht. De openstelling van het burgerlijk huwelijk is donderdag twintig jaar geleden.

Den Haag

Ongeveer 2500 mannen en vrouwen die met iemand van hetzelfde geslacht zijn getrouwd, vieren dit jaar hun twintigjarig huwelijksjubileum. In 2001 was het aantal huwelijken hoog, omdat in dat jaar velen, die al eerder een geregistreerd partnerschap waren aangegaan, besloten te trouwen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt deze cijfers in een rapport dat vandaag verschijnt. De laatste vijf jaar werden er gemiddeld 751 huwelijken tussen twee vrouwen en 619 huwelijken tussen twee mannen gesloten. In 2020 lag het aantal huwelijken echter duidelijk lager. Het CBS verbindt dit aan de eerste golf van de coronapandemie.

Het aantal homostellen dat een geregistreerd partnerschap aangaat, stijgt de laatste jaren. Die trend is ook zichtb..

