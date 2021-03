Ziekenhuizen behandelen momenteel 2342 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 26 januari. Ten opzichte van zondag is het aantal patiënten met 94 gestegen.

Rotterdam

Op de verpleegafdelingen liggen 1667 coronapatiënten, 74 meer dan in de afgelopen vijf dagen. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg sinds zondag met 20 naar 675, het hoogste niveau sinds 20 januari. Eerder al werd bekend gemaakt dat het aantal ic-bedden wordt uitgebreid van 1350 naar 1450.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende weken kan stijgen richting 2900. Dat is het niveau van begin januari. De ziekenhuisbaas verwacht voor de komende weken een extra drukke periode voor het personeel van ziekenhuizen. ‘Maar van code zwart blijven we echt weg. Het glas is halfvol', aldus Kuipers. Bij ‘code zwart' moeten ziekenhuizen een moeilijke keuze maken tussen patiënten die ze nog wel of juist niet kunnen behandelen. <