Oud huis maakt klein ritje naar nieuw woonadres

Heb je weleens een huis op wielen gezien? Heel af en toe gebeurt dat ook in Nederland. Vaak bij grote woonwagens die ze verhuizen van het ene naar het andere woonwagenkamp. Maar complete gebouwen verplaatsen? Nee, dat zie je niet zo vaak. In de Amerikaanse stad San José keken de mensen ook heel verbaasd toen ze opeens een vrachtwagen voorbij zagen komen met daarop een oud woonhuis. Sommige mensen moesten echt even in hun ogen wrijven. Droomden ze nu? Of was het echt wat ze zagen? Want voor hun neus werd een gebouw van ongeveer honderd jaar oud verplaatst op een speciale vrachtwagen. Het gebouw stond namelijk een beetje in de weg. Precies op die plek moesten appartementen komen. Eerst werd gezegd: we gaan het slopen. Maar dat vonde..

