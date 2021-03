Laatste Lubach trekt 1,8 miljoen kijkers

Hilversum

Ruim 1,8 miljoen mensen zagen de allerlaatste aflevering van Zondag Met Lubach, meldt Stichting KijkOnderzoek. Na dertien seizoenen is er een einde gekomen aan het satirische programma van Arjen Lubach, die de reeks afsloot met een recept voor suikerbrood. De show is het derde best bekeken programma van zondagavond en volgt het NOS Journaal op NPO 1, dat 2,4 miljoen kijkers trok, en de Formule 1 Grand Prix in Bahrein op Ziggo Sport, waar ruim 1,9 miljoen mensen naar keken. In de eerste race van het seizoen eindigde Max Verstappen als tweede achter de Brit Lewis Hamilton. SBS6 had de meeste kijkers tijdens primetime. Meer dan 1,7 miljoen mensen keken naar Postcodeloterij Miljoenenjacht dat gevolgd werd door de quiz Wie van de 3, die ruim 1,4 miljoen kijkers trok. <