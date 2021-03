Marga de Jager wordt de eerste vrouwelijke directeur van de ANWB

DEN HAAG (ANP) - Marga de Jager (53) is vanaf 1 april directeur van de ANWB. Ze volgt Frits van Bruggen (61) op, die na elf jaar met pensioen gaat. De Jager is de eerste vrouwelijke hoofddirecteur van de ANWB.

De Jager werkt vijftien jaar bij de organisatie, die bijna vijf miljoen leden telt. Sinds 2014 zit ze in het bestuur, waar ze de leiding heeft over de afdeling Merk & Leden.

De ledenorganisatie heeft een dubbel gevoel over het afgelopen jaar. Het was een zware periode voor de afdelingen reizen en detailhandel. Maar door de coronacrisis ging het juist goed met de afdeling hulpverlening. Zo zette de ANWB een extra traumahelikopter in toen de ic’s tijdens de eerste lockdown overbelast waren. Met de helikopter werden patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis verplaatst.

Ook was de ANWB Alarmcentrale medeverantwoordelijk voor het terughalen van 21.000 Nederlanders die in maart vorig jaar in het buitenland gestrand waren, doordat landen wereldwijd hun grenzen sloten vanwege het uitbreken van de coronacrisis. Nederlanders konden met de centrale bellen en medewerkers van de ANWB hielpen hen terug naar huis te komen. Ook voor de Wegenwacht en de schadeverzekeringsmaatschappij Unigarant, een dochterbedrijf, was het volgens de ANWB een goed jaar.