Politie zet waterkanon in tegen demonstranten Museumplein

Amsterdam

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie kondigde een noodbevel af voor het Museumplein en omliggend gebied.

Iedereen moest het Museumplein in Amsterdam verlaten, maar een groep van duizend mensen negeerde de waarschuwingen en bevelen van de politie. Op het plein waren te veel mensen aanwezig, aldus de gemeente. ‘De driehoek beschouwt deze groep als een demonstratie. De aanwezigen houden geen 1,5 meter afstand. De politie heeft mensen aangesproken en gewaarschuwd', meldde de gemeente op Twitter.

Ook in de voorgaande tien weekenden op rij kwamen al honderden mensen naar het Museumplein om te protesteren tegen de overheid in het algemeen en de coronamaatregelen in het bijzonder. Omdat mensen zich niet aan de coronaregels hielden, en na meerdere waarschuwingen niet vertrokken, moest de politie ingrijpen. Dat gebeurde met de ME, waterkanonnen en politiepaarden en -honden.

Vorige week werd bekend dat de politieoptredens bij demonstraties op het Museumplein in Amsterdam de afgelopen weekenden bij elkaar tot dan toe ruim 5,5 miljoen euro hebben gekost. De politie en ME moesten sinds 17 januari tot afgelopen zondag elf keer optreden op het plein in de hoofdstad.