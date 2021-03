Grote dumping drugsafval in Asten

Asten

Een passant heeft zaterdagochtend aan de Bus in Asten een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. Het gaat volgens de politie om 21 grote vaten, 7 enorme vloeistoftanks en 11 jerrycans. De troep lag verspreid over de weg en in de ernaast gelegen berm en sloot. Er sloeg damp uit de vaten die ook op de weg en in de bodem lekten. Volgens de politie zou het opruimen van de dumping de hele dag duren.

De melding over de dumping kwam om 05.20 uur binnen. De politie waarschuwt dat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. <