Kabelbaan over A6 voor Floriade

Over de A6 bij Almere is afgelopen weekend een kabel getrokken voor de aanleg van een kabelbaan. De 850 meter lange kabelbaan zal het zuidelijke deel van Floriade-park met het noordelijke deel verbinden voor de Floriade Expo 2022. De baan moet volgens Floriade 'duurzaam en snel' functioneren. De organisatie ziet het als 'een unieke kans om de duurzame potentie van stedelijke kabelbanen te testen'. Voor Veilig Verkeer Nederland is de baan een doorn in het oog. Volgens de organisatie kunnen automobilisten op de snelweg er afgeleid door raken. <