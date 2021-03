114 roofobjecten uit Nigeria in musea

Amsterdam

Onderzoekers hebben ontdekt dat er zich in Nederlandse museumcollecties zeker 114 objecten bevinden die zijn geroofd uit Nigeria. Britse soldaten namen de voorwerpen in 1897 mee uit het paleis van de koning van het Beninrijk, in de huidige Nigeriaanse stad Benin City, bevestigt een woordvoerster van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen een bericht hierover in Trouw. Het gaat om collecties in het Museum Volkenkunde in Leiden, het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en het Wereldmuseum in Rotterdam. Nigeria wil de objecten al langer terug. <