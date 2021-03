Michelin- sterren voor restaurants

Tien restaurants in Nederland krijgen dit jaar in elk geval een Michelinster. De bekendmaking zou pas vandaag volgen, maar de informatie was zaterdag door een technische storing in de app van de organisatie te zien.

Amsterdam

Dat heeft een woordvoerster van Michelin bevestigd. ‘Wij feliciteren de chef-koks en alle teams met deze welverdiende erkenning.' Op het lijstje staan tien restaurants die een ster krijgen. Brut172 van chef Hans van Wolde in Reijmerstok (Limburg) sleept er zelfs twee in de wacht en Restaurant 212 Amsterdam krijgt er een tweede bij. Nieuwkomers, met één ster, zijn De Nieuwe Winkel in Nijmegen, Kasteel Heemstede in Houten, Zeezout in Rotterdam, Daalder en Wils in Amsterdam, Pieters in Bergambacht, Meliefste in Wolphaartsdijk (Zeeland) en Tilia (voorheen De Zwaan) in Etten-Leur.

De sterrenceremonie wordt jaarlijks omlijst door veel geheimzinnigheid en spanning bij chefs over de hele wereld. Michelin laat weten dat de nieuwe editie maandag 29 maart op YouTube en Facebook wordt gevierd. Het is niet duidelijk of er dan ook restaurants volgen die een ster verliezen en of er wellicht nog meer restaurants een ster krijgen. De Michelinsterren gelden internationaal als de belangrijkste onderscheiding in de luxe restaurantsector.

zwaar jaar

Vorig jaar kregen acht restaurants een eerste Michelinster. Er kwamen toen geen tweede of derde sterren bij. Nederland telde in 2020 111 sterrenrestaurants. Het is door corona een zwaar jaar voor de horeca. Restaurants moesten een groot deel van de tijd dicht, stonden op omvallen of sloten de deuren. Sommige legden zich toe op afhaalmenu’s of verzonnen andere culinaire activiteiten.

In een filmpje van Chapeau Magazine op Twitter zegt Hans van Wolde van het Limburgse Brut172 ‘heel erg blij' te zijn met de erkenning. De chef-kok kreeg al eens eerder twee Michelinsterren voor zijn voormalige restaurant Beluga. Zijn nieuwe horecazaak opende hij vorig jaar maart, vlak voor de lockdown. <