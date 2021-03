Defensie gewaarschuwd voor burgerdoden Chora

Nederlandse militairen in Uruzgan zijn zowel vóór als tijdens het bombardement op Chora meerdere malen door het NAVO-commandocentrum gewaarschuwd dat het risico op burgerdoden groot was. Twijfels over de legitimiteit van de actie zijn door Nederland in de wind geslagen. Bij de aanval in 2007 kwamen 50 tot 80 onschuldige mannen, vrouwen en kinderen om.