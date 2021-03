Ophef over gedwongen coming-outs op Gomarus, Onderwijsinspectie stelt onderzoek in

Gorinchem

‘We hebben gehoord over je geaardheid. We willen dat je het aan je ouders vertelt. Je kan kiezen: of jij vertelt het, of wij doen dat.’ Dat is wat een zestienjarig leerlinge van de Gomarus in 2016 te horen kreeg, vertelt ze anoniem in een groot artikel dat de NRC zaterdag publiceerde. Terwijl ze zelf nog niet zo ver was haar ouders over haar homoseksuele gevoelens in te lichten, organiseerde de reformatorische school een confrontatie. ‘Je ouders staan al bij de balie’, zou de zorgcoördinator hebben gereageerd op haar smeken. Hij draaide de deur op slot, terwijl de vertrouwenspersoon - met wie het ..

