Op zoek naar gerechtigheid

Rechtvaardigheid heeft grofweg drie dimensies. De eerste dimensie gaat over oordeel, wetten, precedenten en straffen. Deze zijn verankerd in de rechtsstaat: iedereen is onderworpen aan de wet. Deze dimensie vereist dat je een gedisciplineerde politiemacht hebt, en een cultuur van respect voor de (arm der) wet bij het grote publiek. Wetten tegen insluiping en inbraak zijn nutteloos als iedereen weet dat de politie niet de moeite neemt kleine inbraken te onderzoeken. Het heeft geen zin de vrijheid van vergadering of meningsuiting zorgvuldig te beschermen, als er een tiran aan de macht is die naar believen mensen kan arresteren, opsluiten en laten verdwijnen.





De rechtsstaat hangt verder af van een tweede aspect van rechtvaardigheid: goede or..