Olieprijzen lopen op door blokkade

Door de blokkade van het Suezkanaal, waar een groot containerschip vastzit, gaan de olieprijzen hard omhoog. Dit stuwde vrijdag onder meer de beurskoers van olie- en gasconcern Shell op. De Europese beurzen gingen daarnaast over de gehele linie met stevige plussen het weekend in. Dat komt vooral door positieve signalen over de Amerikaanse arbeidsmarkt en de economie.