Coronaproof naar de supermarkt

Hoe doe je coronaproof boodschappen in de supermarkt? Een dappere supermarkteigenaar in Veldhoven wilde wel meewerken aan een onderzoek.

Een stoplicht bij de ingang geeft aan hoe druk het is in de winkel.

Veldhoven

‘Vandaag is winkelwagen niet verplicht’, staat op een bord bij de ingang van de Plus-supermarkt in Veldhoven. De meeste klanten pakken er vrijdagmiddag toch één uit de rij, maar sommigen lopen de winkel vrolijk zonder karretje binnen. Daar wacht ze een volgende verrassing. Ze krijgen een ‘anonieme sensor’ omgehangen, die al hun bewegingen tussen de schappen en koelvitrines registreert.

Een stoplicht geeft de drukte in de winkel aan – bij rood licht wordt aangeraden even te wachten tot het weer op oranje springt. Achter in de winkel, waar de smalste gangen zijn, geven blauw-witte pijlen op de vloer de gewenste looprichting aan.

‘We onderzoeken hoe mensen op zo’n prettig mogeli..

