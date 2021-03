OM wil dat vervolging NAM wordt gestaakt

Er is geen bewijs dat bewoners in Noord-Groningen door de gaswinning gevaar voor hun leven te duchten hadden. Daarom moet de strafrechtelijke vervolging van de NAM worden gestaakt. Dat stelde het Openbaar Ministerie Noord-Nederland vrijdag na intensief onderzoek.

Groningen

In 2017 hadden de Groninger Bodem Beweging en enkele individuele klagers het gerechtshof in Arnhem gevraagd het OM op te dragen de NAM te vervolgen. Het hof stelde dat er aanwijzingen waren dat de NAM zich mogelijk schuldig maakte aan overtreding van de wet, door met het winnen van gas opzettelijk woningen te beschadigen waardoor er levensgevaar is voor bewoners. Volgens het OM is er geen bewijs te vinden voor opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM.

‘We willen benadrukken dat met deze beoordeling niets wordt afgedaan aan het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning', stelt het OM. De zaak is nu 'onder de rechter'. Het is aan het hof om te beslissen of het OM de vervolging kan staken of niet.

miskenning

De Groninger Bodem Beweging noemt het oordeel van het Openbaar Ministerie onbegrijpelijk. In de visie van het OM zou het slechts gaan om ‘de theoretische mogelijkheid' dat in geval van een ‘worstcasescenario' slachtoffers zouden vallen, zeggen advocaten Gerard Spong en Emile van Reydt in een persbericht. De raadsmannen dwongen in 2017 namens onder meer de GBB de vervolging af. Voorzitter van de GBB Jelle van der Knoop noemt in hetzelfde persbericht het standpunt van het OM een grove miskenning van de veiligheidsrisico's die de gaswinning heeft veroorzaakt voor de Groninger bevolking. 'Alleen al uit de inventarisatie van de Nationaal Coördinator Groningen over de periode oktober-december 2017 blijkt dat er 169 situaties na inspectie als acuut onveilig zijn aangemerkt,' zegt de voorzitter. ‘Bewoners hebben op last van de gemeente hun huizen moeten verlaten omdat hun veiligheid in het geding was.' Volgens Spong miskent het OM dat iedere aardbeving in beginsel een substantieel levensgevaar meebrengt. ‘Daarbij is niet slechts instortingsgevaar relevant, maar ook gevaar van vallende balken en planken.'

De NAM noemt de beslissing van het OM goed nieuws. Directeur Johan Atema zegt dat de NAM nog wel wacht tot het hof beslist of het OM de vervolging kan staken, maar dat dit besluit een belangrijke stap is.

Vrijdagmiddag bracht ook de advocaat-generaal een advies uit aan de Hoge Raad, waarin hij stelde dat de Groningers met een woning met aardbevingsschade recht hebben op een schadevergoeding van de NAM. <