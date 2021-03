Urk

De burgemeester van Urk zegt geschrokken te zijn van een poging om een steen door een ruit van zijn woning te gooien in de nacht van woensdag op donderdag. De steen ging niet door het raam, maar Cees van den Bos zegt dat de actie hem en zijn familie ‘niet in de koude kleren is gaan zitten'. Hij heeft vrijdag aangifte gedaan. Van den Bos zegt in een reactie: ‘Wat ik echt niet begrijp is waarom deze persoon niet met mij het gesprek wil aangaan.' <