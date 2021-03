Amsterdam

Het bedrijf Halix in Leiden mag de coronavaccins van AstraZeneca gaan produceren voor Nederland en de andere landen in de Europese Unie. De fabriek is vrijdag goedgekeurd door de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De goedkeuring betekent dat er meer vaccindoses beschikbaar komen.

De Europese Unie hoopt snel leveringen uit de fabriek te ontvangen. Ook de Britten rekenen daarop. <