Kerk Krimpen nodigt alle gelovigen uit

Krimpen aan den IJssel

Evenals de Sionkerk in Urk wil de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel de deuren weer openen voor alle gelovigen. ‘Graag willen we iedereen de gelegenheid geven om zondag de Erediensten bij te wonen. Wilt u alstublieft letten op de 1,5 meterregel', staat op de website. Dominee Anthonie Kort wilde niet aan de telefoon komen voor een reactie. De oudgereformeerde gemeente telt zo'n 1900 leden, en in het kerkgebouw is plaats voor ruim 1500 mensen. <