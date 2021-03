09.00 Lentebeelden 10.00 Ketnet Junior 19.05 The Secret Life of Mangroves 20.00 Het Journaal Update 20.10 Vranckx 20.35 Agent Hamilton 21.25 Agent Hamilton 22.10 The Rider 23.50 Canvaslus

06.00 Another life 06.30 Mysterie van het getal 7 07.00 Questions and Answers 07.30 De Boekenberg 07.37 Wijs Paleis 08.00 Joyce Meyer 08.30 Homecoming 09.00 Wind at My Back 09.30 Mysterie van het getal 7 10.00 In Touch 11.00 Maranatha 11.30 Uitgelicht! 12.00 Wind at My Back 12.30 Mysterie van het getal 7 13.00 Uitgelicht! 13.30 Another life 14.00 Not a Fan 14.30 Unshakable Hope 15.00 In Touch 16.00 Jozef, een Messiaanse geschiedenis 16.30 Mysterie van het getal 7 17.00 De Boekenberg 17.08 Wijs Paleis 17.30 The Drive TV 18.00 Chip Ingram 18.30 Brief aan God..

