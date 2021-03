Bel-me-wel-register van psycholoog Saisha Partiman biedt gratis een luisterend oor

Amsterdam

‘Jongvolwassenen die net zijn afgestudeerd willen bijvoorbeeld praten over de zorgen over hun toekomst, maar ook oude mensen die steeds eenzamer worden, nemen contact met ons op. Anderen zien door de avondklok echt alles wegvallen of praten over hun relatie die onder druk staat door corona’, vertelt de Amsterdamse psychologe Saisha Partiman (30). Iedereen die behoefte heeft aan een gratis gesprek kan zich opgeven op de website van het Bel-me-wel-register. ‘Het is logisch dat mensen angstig of gestrest zijn in deze tijd. Ze kunnen dan bij ons terecht.’

Binnen 24 uur wordt een telefoongesprek gepland en binnen een paar dagen belt Partiman of een van de andere psychologen op. ‘We praten een half uur met iemand en de gesprekken kunne..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .