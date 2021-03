Verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) leggen per direct hun taken neer. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Ze hebben aan kamervoorzitter Arib laten weten dat ze hun werk niet meer onbevangen en onbevooroordeeld kunnen voortzetten.

Den Haag

De reden hiervoor is dat er vanochtend een foto van Ollongren naar buiten kwam waarop duidelijke gespreksnotities te zien waren. Hier waren onder meer notities zichtbaar over het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Als reactie hierop Twitterde fractieleider Wopke Hoekstra: 'Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat.' De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat deze notities inventariserende voorbereidingsnotities waren voor de verkenners, die vanmorgen besproken zouden worden en bedoeld waren als voorlopige input voor de volgende ronde in de verkenningsfase.

BesmettingEerder vandaag bleek nog dat verkenner Kajsa Ollongren (D66) n..

