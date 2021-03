Demonstranten in bussen afgevoerd

De gemeente Amsterdam kondigde een noodbevel af toen honderden demonstranten zich zaterdagmiddag verzamelden op het Museumplein, terwijl dat verboden was. De politie was massaal aanwezig en verdreef de demonstranten met waterkanonnen. De actievoerders werden door de mobiele eenheid ingesloten en vervolgens in bussen weggevoerd. Het Veteranen Platform distantieert zich van de acties van vermeende veteranen bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen zaterdag. Volgens de belangenorganisatie voor veteranen is op een besloten Facebookpagina opgeroepen om bij het protest een buffer te vormen tussen de demonstranten en politie, om politiegeweld tegen te gaan. ‘Door dit te doen als (vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen. Het Veteranen Platform distantieert zich hiervan en staat schouder aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie.' <