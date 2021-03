30.000 vrijwilligers ruimen zwerfafval op

Lisse

Zo'n 30.000 vrijwilligers zijn zaterdag tijdens de Landelijke Opschoondag in actie gekomen om zwerfafval op te ruimen. Net als vorig jaar vond de traditionele buurtschoonmaak dit jaar door de coronamaatregelen in aangepaste vorm plaats. De vrijwilligers gingen alleen, in duo's of met het gezin de straat op om zwerfafval te verzamelen. Elk jaar doen duizenden vrijwilligers mee aan de actiedag, die georganiseerd is door Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation. Dit jaar waren het er minder dan normaal. ‘In de jaren hiervoor hebben we ook weleens 200.000 deelnemers gehad.' <