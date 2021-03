Krimp veestapel heet hangijzer in de formatie

Om dat voor elkaar te krijgen zijn er waarschijnlijk dwangmaatregelen nodig. Die analyse van topambtenaren trekt bij voorbaat een zware wissel op de aanstaande kabinetsformatie.

Den Haag

Een krimp van minstens 17 tot 30 procent in de komende tien tot vijftien jaar is nodig, schrijven topambtenaren in een beleidsanalyse voor de nieuwe regering. Om die te bereiken, zal de overheid moeten kiezen uit gedwongen uitkopen, het generiek opleggen van een krimpverplichting of het invoeren van ammoniakbelastingen voor veehouders.

Deze ongezouten boodschap legt een zware hypotheek op de formatieonderhandelingen tussen, zoals het zich in eerste instantie laat aanzien, VVD, D66 en CDA. D66 wil fors snijden in de veestapel, maar de gedoodverfde coalitiege..

